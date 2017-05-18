Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partinin üçüncü olağanüstü kongresine hem kadınlar açısından hem de genel anlamda geniş bir katılım beklediklerini bildirdi. Kongrenin genelinde bir şenlik havası olacağını aktaran Çam, AK Parti Kadın Kolları olarak slogan çalışması yaptıklarını aktardı. Tüm illerden gelen slogan önerilerini aldıklarına değinen Çam "Kadınlarımız bunların arasından seçilen slogan ve pankartlarla Cumhurbaşkanımıza 'hoş geldin' diyecek." ifadesini kullandı.

Çam, kadınların yöresel kıyafetlerle kongre salonunda olacağını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partinin genel başkanlığına gelmesinin kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu aktardı.

"Bunu bir talimat olarak alıyoruz"

Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye üyelik töreninde yaptığı konuşmada kadınların gönlünü fethetmek için ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarına ve bu noktada kadın kollarının görevinin önemine dikkati çektiğini hatırlattı. Çam, "Bunu bir talimat olarak alıyoruz. Önümüzde ramazan var. Daha geniş katılımlı çat kapı iftarlara devam edeceğiz." dedi.

Kadın Kolları üyesi 5 bin kadınla anket çalışması

AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı üyesi 5 bin kadınla bir anket çalışması yaptıklarını açıklayan Çam, şöyle devam etti:

"Amacımız, referandum esnasında avantajlı yönlerimiz ve geri kaldığımız noktalar nelerdi, bunları saptamak, artılarımızı eksilerimizi masaya yatırmak, 2019'a giderken önümüzdeki süreci fırsata çevirmek için bir yol haritası çizmek. Hızlı dönüşler sonucunda il ve ilçelerden gelen verileri tek tek değerlendirdik."

Çam, son anket çalışması dahil yaptıkları tüm çalışmaları raporlaştırarak, "Seçim Analizi Komisyonu"na ilettiklerini, tespitlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a iletilecek rapora girdiğini bildirdi.