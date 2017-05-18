Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) Sabancı Center'da gerçekleşen Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katıldı. Toplantıya Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Onursal Başkanı Tuncay Özilhan ve çok sayıda işadamı katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel sektörün lokomotifliğini önemsediğini söyleyerek, "2023 hedeflerimize sizlerin ve tüm girişimcilerin çabalarıyla ulaşacağız. 3 Kasım 2002 iş dünyamız için bir milattır. AK Parti iktidarının başarısı ne dendiğinde hep aynı iki kavramı söyledim. İstikrar ve güven. Türkiye bu iki kavramı yerine getirdiği sürece her alanda kazanmıştır. 2008 küresel krizi tüm dünyayı kasıp kavururken ben, ‘Bu kriz ülkemizi teğet geçecek' demiştim birileri bu sözümle dalga geçmişti. Potansiyelimizin büyüklüğünün farkındaydım çünkü. 2013 yılından itibaren başlayan bir dizi saldırı karşısında ciddi bir mücadele yürütmek zorunda kaldık. 35 yıldır terör mücadele veriyoruz. İçeride terörle mücadele ederken, dışarıda Suriye'deki iç savaşın yansımaları bize yansıdı" diye konuştu.



Gezi olaylarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bana gezi olaylarının amacının üç beş ağaç olduğunu söyleyemez, 17 -25 Aralık operasyonun adaleti sağlamak hukuku uygulamak olduğunu söyleyemez. Bölücü terör örgütünün ve onun güdümündeki siyasi partinin çukur eylemlerinin masum amaçlar taşıdığın söyleyemez. 15 Temmuz'un bu ülkeyi işgale ve milleti esir almaya yönelik ihanet girişimi olmadığını öne süren varsa kusura bakmasın onun aklından şüphe ederim. 16 Nisan halk oylaması sırasında işlerin nasıl şirazeden çıkarılmaya çalışıldığını hepimiz gördük" şeklinde konuştu.



Bu kadar mücadele karşısında bir parça yorgunluk olabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir parça yorgunluk göstermesini normal karşılamak gerekir. En kötüsü geride kaldı. Bunca saldırıya rağmen ayaklarımızın üzerinde dimdik kaldık. 16 Nisan bitti hemen ardından o kampanya yorgunluklarına rağmen yurt dışında kendimize pazarlar aramaya başladık. En son ABD'ye gittik. Şimdi de üç beş gün sonra Belçika'ya NATO toplantısına gideceğiz. Türkiye'nin konumuna çok daha güçlü kılmanın gayreti içerisindeyiz. Güçlü ve müreffeh Türkiye için ihtiyaç olunan alt yapıyı kurduk. TÜSİAD'dan devlet ve millet adına yapıcı rolü oynayacağına inanıyorum. Ülke ve millet olarak büyüklüğümüzün farkına varmalıyız. Biz büyük bir ülkeyiz bu sıkıntıların da büyük olduğu anlamına gelir. Örneğin her yıl bir milyon yeni istihdam sağlamalıyız. Büyüme hızımızı yeniden ihtiyaç olan seviyelere çıkartmak için tedbirler aldık. İşsizlik oranlarındaki artış son dönemin en üzücü gelişmesi olmuştur. İstihdam seferberliği başlatmıştık. Pek çok kurum ve kişi istihdamın arttırılması için çeşitli sözler vermişti. Bunun takibi için valilerimizi görevlendirdim. 81 ilimizin valisiyle yüz yüze ve telekonferans yoluyla görüşüp bu sözlerin ne kadar yerine getirildiğini teker teker soracağım. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir yerde girişimcilere cesaretlendirmek zor oluyor" dedi.