Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'la bağlantılı faaliyetlerin tespiti ile örgüte eleman temin kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Silivri, Maltepe, Bağcılar ve Güngören'de belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Söz konusu binaların bulunduğu sokaklarda geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından yapılan operasyona özel hareket polisleri de destek verdi. Bazı binalara kapılarını kırarak giren ekipler, örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Ayrıca, aynı adreslerde bulunan ve çatışma bölgelerine gideceği değerlendirilen yabancı uyruklu 12 kişi de yakalandı. Gözaltına alınanlar ile yakalanan yabancı uyruklular işlemleri tamamlanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.