Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek amacıyla ülkelerinden ayrılan ve Türkiye'ye gelen 70 Afgan, Hendek'teki bir dinlenme tesisinde bırakıldı. Bu kişileri fark eden vatandaşlar, jandarma ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bazıları kendilerini görünce kaçmaya çalışan yabancı uyrukluları toplayıp otobüslere bindirerek Hendek Jandarma Komutanlığına götürdü. Jandarma ekipleri, D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve dinlenme tesisinin çevresinde başka yabancı uyruklu olup olmadığını araştırdı. Afganistan uyrukluları bölgeye bırakıp kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.