İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği'nden yapılan açıklamada 18 Mayıs'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik Maltepe, Silivri, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ve bu kişilerle birlikte dijital malzemeler ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca bu kişilerin çatışma bölgelerine yönlendirdiği değerlendirilen 12 yabancı uyruklu şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul'da DEAŞ'a eleman temin eden 5 kişi yakalandı
19.05.2017 - 08:11 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 08:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda dört ilçede terör örgütü DEAŞ'a eleman temin eden 5 kişi yakalandı.
Etiketler : İstanbul,
474760 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/474760.aspx
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