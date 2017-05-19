Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği'nden yapılan açıklamada 18 Mayıs'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik Maltepe, Silivri, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ve bu kişilerle birlikte dijital malzemeler ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca bu kişilerin çatışma bölgelerine yönlendirdiği değerlendirilen 12 yabancı uyruklu şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.