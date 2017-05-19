Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazartesi günü başlayacak olan ‘Genelkurmay Karargâh Davası’ için Sincan’da kırmızı alarm verildi. 38 kişilik sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri elleri kelepçeli halde basının önünden geçirilecek Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, darbenin planlayıcıları Akın Öztürk ve Mehmet Partigöç gibi isimlerin de ilk kez yargı karşısına çıkacağı, "Çatı Dava" olarak tanımlanan "Genelkurmay Karargâh Davası" pazartesi günü Sincan'daki duruşma salonunda başlıyor.

Dava için Sincan'da kırmızı alarm verilirken yargılama süresince çok sıkı güvenlik önlemleri alınacak:

'ARI'LI GÜVENLİK

Yaklaşık bir ay sürmesi beklenen ilk duruşmanın yapılacağı Sincan Cezaevi Yerleşkesi ve çevresindeki "uçuşa yasak alan" uygulaması devam edecek. Uçaksavarlar askeri tabirle, "tam dolum" halinde tutulacak. Yerde de keskin nişancı sayısı artırılacak.

Duruşma salonu ve cezaevi etrafı, "arı" tabir edilen ve yerden çıplak gözle görülmeyen mini kameralarla gözetlenecek. Kameralar, cezaevi içindeki koğuş binalarından yerleşkeye bitişik haldeki duruşma salonuna kadar sanıkların getirileceği araçları havadan takip edecek. "Arı"ların sağladığı görüntüler cezaevi içindeki kamera kontrol merkezine anlık olarak aktarılacak.

BEYİN TAKIMINA KELEPÇE

Darbenin beyin takımı ilk kez elleri kelepçeli olarak basının da görebileceği şekilde salona alınacak. Aralarında Akın Öztürk, Mehmet Partigöç, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz gibi Yurtta Sulh Konseyi üyesi 38 darbeci elleri kelepçeli olarak ve diğer sanıklardan farklı kapıdan salona alınacak. Böylelikle 15 Temmuz'un tarihe geçecek en önemli fotoğraflarından biri ortaya çıkacak.

Duruşma salonu ve çevresinde şimdiye kadar güvenlik önlemlerini jandarma alıyordu. Pazartesi günü başlayacak duruşmada güvenlik Özel Kuvvetler tarafından sağlanacak. Darbeci sanıklar, birbirleriyle aralarındaki çıkar çatışmaları da dikkate alınarak farklı araçlarla getirilecek.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek davada, 221 sanık yargılanıyor. 38 sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi darbeci için 2 bin 991'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor. (Sabah)