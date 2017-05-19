Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Diyanet-Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Ruhani Aras, 14 Mayıs 2017 tarihinde Fas’a kaçmak üzere gittiği Atatürk Havalimanı’nda yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen ve buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli Aras, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Şüpheli Aras, hakimlikte verdiği ifadenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.