Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temaslarında iletilen, "YPG ve PYD'den Türkiye'ye herhangi bir saldırı olursa hiç kimseye sormadan angajman kurallarını uygularız." mesajı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri olası bir saldırıya karşı her türlü operasyon için hazırlığını yaptı.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sınırın Suriye veya Irak tarafındaki terör örgütü PKK/YPG/PYD unsurlarından gelebilecek olası bir saldırıya verilecek her türlü cevaba ilişkin hazırlıklar tamamlandı.Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığı, düzenleyeceği olası harekatlara ilişkin çalışmalarını yaparken, kullanılacak üs komutanlıklarında da hazırlıklar sona erdi.

SINIRA ZIRHLI ARAÇ

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar da olası sınır ötesi harekatlara yönelik senaryolarını oluşturdu. Bununla ilgili sınıra zırhlı araç ve mühimmat takviyeleri yapılırken bazı birlikler sınır hattına yakın bölgelere kaydırıldı.Sınır hattında, olası operasyonda birliklere lojistik destek sağlanmasına yönelik çalışmalar da tamamlandı. Mehmetçik için çadır ve konteynerler bölgeye gönderildi, olası ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hazırlıklar bitirildi.Bu kapsamda Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü üyelerinin bulunduğu bölgelerin karşısında yer alan birliklerde alarm düzeyi artırıldı. Terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarının bulunduğu Afrin'in karşısındaki Hatay sınırı, Telabyad'ın karşısındaki Şanlıurfa'da, Kamışlı'nın karşısındaki Mardin ile Irak sınırında, hudut hattı ve ötesindeki gelişmeler askerlerle istihbarat birimlerince yakından takip ediliyor.

"MESAJ ÇOK NET"

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de ziyaretinde, Türkiye'nin bir tehditle karşılaşması durumunda terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye misliyle karşılık verileceğinin açık ve net olarak aktarıldığını vurguladı.

Türkiye'nin bu konuda kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Ağar, TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlendiği hava harekatını anımsattı.Daha sonra terörist unsurlarca hudut birliklerine çeşitli saldırıların düzenlendiğini belirten Ağar, "Bu saldırılara karşılık verildi. Burada çok net bir mesaj var. Eğer bu coğrafyadan, sizin verdiğiniz garantiye rağmen bize bir tehdit olursa, biz bu tehdide karşı sadece ateşle karşılık vermek anlamında değil, başka türlü tedbirler de alabiliriz. Sonuçta o tehdidin varlığının ortadan kaldırılması gerekiyor. Nerede? Yerinde. Bu anlamda Türkiye'nin ortaya koyduğu bu kararlılığı iyi anlamak gerekiyor." diye konuştu.

TSK'nın sınır hattına yığınak yaptığını dile getiren Ağar, şunları kaydetti:

"Bu yığınak her geçen gün daha etkili hale geliyor. Şu an gerek Irak gerekse Suriye'den, başta stres noktaları olmak üzere herhangi bir yerden tehdit geldiği zaman Türkiye'nin buna misliyle mukabele edeceği hem yığınak hem de kara ve hava anlamında ateş desteği hazır. Olası pek çok senaryoya dahil teknik planlama yapılmıştır. Bir hazırlık var o hazırlığa dahil bir kararlılık da var. Bu Washington'daki ziyarette kendisini gösterdi. Yığınak denilen şeyin mutlaka sonucu olur. Ya etki ya da caydırıcılık sonucu olur. Bu fotoğraf şu anda sahada verilmiş durumdadır."