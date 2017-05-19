Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nurettin Canikli, Dumankaya ve Fi Yapı gibi gayrimenkul şirketlerinden mağdur olanlarla ilgili özel bir çalışmalarının olup olmadığı sorusunu yanıtladı. 'Bazı modeller geliştirdik. Muhtemelen çözeceğiz' diyen Canikli kaynak üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Bazı firmalarda inşaatların yarım kaldığını anımsatan Canikli, bu firmalara kayyum atandığında para olmadığını ve buralarda ciddi mağduriyetler olduğunu dile getirdi. Canikli, bu anlamda ismi gündeme gelmeyen başka firmalar da olduğu bilgisini verdi.

Devraldıkları firmaların mali yapısının durumunun, bu mağduriyetleri giderecek durumda olmadığını aktaran Canikli, bu firmalara kayyum atandığı için mağdurlar tarafında beklenti oluştuğunu ifade etti.

Canikli, kendilerinin de bunu nasıl çözebileceklerine yönelik epeydir kafa yorduklarını vurgulayarak, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Bazı modeller geliştirdik. Muhtemelen çözeceğiz. Mağduriyetleri giderecek bir kaç modelimiz var. Bir kaç proje üreterek, oradan elde edeceğimiz kaynakla bunları tamamlamak şeklinde… Onlarda birkaç yarım kalmış proje var. Onlar da karlı değil aslında. Ama karlı hale getirip kaynak üretmeye çalışıyoruz. Orada özel sektör yönetiminin bütün yöntemlerini kullanıyoruz. Tabi kamuya da yük olmaması gerekiyor. Ama sanıyorum bir formül bulacağız. Halen çalışıyoruz. Takvim olarak bir şey söylemeyeyim, ama sonuç itibarıyla çözeceğiz."