Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oy verme işleminin başladığı 08.00'den itibaren sandık başına giden İranlı seçmenler, kimlik kontrollerinin ardından oylarını sandığa attı. Manisa'da yaşayan ve oy vermek için 7 aylık bebeği Deniz ile İzmir'e gelen 32 yaşındaki Lili Golemalizade, ev hanımı olduğunu söyledi. Golemalizade, Cumhurbaşkanlığı yarışında iradesini göstermek adına oy vermek istediğini belirtti.

İzmir'e konsolosluk kurulması talebi

Nuri Haliki de (69) 45 yıldır İzmir'de yaşadığını anlatarak, oy kullanmanın en demokratik hak olduğunu vurguladı. Oy kullanan İranlılar, İzmir'de de konsolosluk kurulması için imza topladı. Tüm işlemler için İstanbul'a gitmek zorunda kaldıklarını aktaran İranlılar, İzmir'de açılacak bir temsilciliğin hayatlarını kolaylaştıracağını dile getirdi. Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek. Oylar sayıldıktan sonra tutulan tutanakla birlikte İstanbul'daki başkonsolosluğa gönderilecek. Seçime ilginin geçmiş yıllara göre daha yüksek olduğu bildirildi.