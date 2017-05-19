AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın  toplantısında yaptığı açıklamada, Erdoğan, Tusk ve Juncker arasındaki görüşmenin, 25 Mayıs'ta Brüksel'de gerçekleşeceğini söyledi. Schinas, görüşmenin yeri  konusunda ise bir bilgi vermedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs'ta NATO'nun yeni karargahının açılışı  dolaysıyla yapılacak zirveye katılacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında bazı  liderlerle ikili görüşme yapması planlanıyor.
 
AB kurumlarının liderlerinin Erdoğan'la görüşmek istediğini ilk olarak  Almanya Başbakanı Angela Merkel, 29 Nisan'da yapılan AB Liderler Zirvesi  sonrasında açıklamıştı.