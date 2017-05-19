AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Erdoğan, Tusk ve Juncker arasındaki görüşmenin, 25 Mayıs'ta Brüksel'de gerçekleşeceğini söyledi. Schinas, görüşmenin yeri konusunda ise bir bilgi vermedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs'ta NATO'nun yeni karargahının açılışı dolaysıyla yapılacak zirveye katılacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşme yapması planlanıyor.
AB kurumlarının liderlerinin Erdoğan'la görüşmek istediğini ilk olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel, 29 Nisan'da yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Juncker ve Tusk'la görüşecek
19.05.2017 - 14:50 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 14:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs'ta Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecek.
AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Erdoğan, Tusk ve Juncker arasındaki görüşmenin, 25 Mayıs'ta Brüksel'de gerçekleşeceğini söyledi. Schinas, görüşmenin yeri konusunda ise bir bilgi vermedi.
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474860 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/474860.aspx
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