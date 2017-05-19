Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star Gazetesi'nden Şerife Güzel'in haberine göre, AK Parti kongresi için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye davetiye gönderildi. Gül’ün yanı sıra partide bugüne kadar görev yapmış isimler de kongreye davet edildi. Ancak parti kademelerindeki görevlerinden sonra partiden istifa eden ya da partinin, yollarını ayırdığı isimlere davetiye gitmedi.



Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın organize ettiği kongreye ilişkin hazırlıklar son aşamaya geldi. Kongreye yabancı misyon şefleri ve büyükelçilikler davet edilirken, ilk kez Almanya’daki UETD organizasyonundan da kalabalık bir katılım olacağı öğrenildi. İllerden gelecek olan partililer ve davetlilerle birlikte Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak olan 3. Olağanüstü Kongreye 100 bin kişi dolayında bir katılım olması bekleniyor.



ABDÜLLATİF ŞENER, İDRİS NAİM ŞAHİN, ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'A DAVETİYE YOK



Kongre için, parti kurucuları başta olmak üzere bugüne kadar parti yönetim kademelerinde görev yapmış isimler ve eski milletvekillerine davetiye gönderildi. Eski milletvekili ve parti yöneticilerinden, partiyle bağı kesilmiş olan Abdüllatif Şener, Ertuğrul Yalçınbayır, İdris Naim Şahin gibi isimlere davetiye gönderilmedi.



ABDULLAH GÜL'E ÖZEL KURYE İLE DAVETİYE



Ancak TBMM başkanlığı yapmış ve kabinede başbakan yardımcısı olarak uzun dönem bulunmuş olan Bülent Arınç başta olmak üzere çok sayıda eski yöneticiye davetiye gönderildi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kongre için davetiye gönderilen isimler arasında yer aldı. Gül’ün davetiyesi, özel kurye ile kendisine ulaştırıldı.



KARTLA GİRECEKLER



Delege olarak kongre salonunda yerini alacak olan mevcut milletvekilleri ise Genel Merkez’de kendileri için hazırlanmış olan kartları alarak salona girecekler. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da, milletvekilliği statüsü devam ettiği için ayrıca kongre davetiyesi gönderilmeyip, delege kartı hazırlanan isimler arasında yer aldı.