Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım Külliye'de gençlere hitap etti.

İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

15 Temmuz gecesi gençlerimizdeki İstiklal aşkı bizlere hem umut hem de gurur verdi.

Hayatın her alanında ekonomide, sporda, siyasette daha çok görmek isteriz.

15 yıl boyunca gençlerle devlet arasındaki duvarları yıktık.

Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşları olarak birbirimize sahip çıkacağız.

Sevgili gençler 15 yılda sizler için çok ama çok önemli adımlar attık.

Fakülte sayısını 15 yılda 558'den 1636'ya çıkardık.