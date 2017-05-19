Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, tarihinin ilk şova dayalı havacılık organizasyonuna hazırlanıyor. "Cumhuriyet tarihinin en büyüğü" denilen Eurasia Airshow'un; Dubai, Singapur, Farnbrough ve Paris Airshow gibi köklü airshowlardan biri olması hedefleniyor.

Türkiye, dünyada büyük ilgi gören havacılık şovlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.



Türkiye'nin ilk şova dayalı uluslararası ticari ve askeri havacılık organizasyonu olacak ve 2 yılda bir tekrarlanacak Eurasia Airshow, Cumhurbaşkanlığı himayesinde iddialı hedeflerle gerçekleştirilecek.



Medyacity tarafından gelecek yılın nisan (25-28) ayında Antalya'da düzenleyeceği dev organizasyonun, ticari ve askeri havacılık sektöründe yaklaşık 40 milyar dolarlık bir iş hacmi geliştirilmesi hedefleniyor.



Tüm dünyadan havacılık ve uzay sanayinin önemli oyuncularını bir araya getirecek Eurasia Airshow'u, Cumhurbaşkanlığı ile birlikte birçok bakanlık ve devlet kurumu da destek veriyor.



Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık organizasyonunun, Türk Hava Yolları ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) gibi önemli global markalardan biri olacağını vurgulayan Eurasia Airshow Genel Müdürü Ferhat Yenibertiz, "400'ün üzerinde firma ve 150’nin üzerinde askeri ve sivil delegasyon katılımıyla toplamda 100 bin civarında kişiyi Eurasia Airshow’da ağırlamayı hedefliyoruz. Antalya Uluslararası Havalimanı içinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından tahsis edilen toplam 300 bin metrekarelik alanda, 50 bin metrekare kapalı alan, 65 chalet, 100’ü aşkın uçak için statik sergileme alanı bulunacak" dedi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ"

"Ülkemize sağlayacağı katma değer açısından Cumhuriyet tarihinin en büyük organizasyonu gerçekleşiyor" diyen Yenibertiz, sektördeki bütün karar vericilerin, askeri ve ticari alanda hava aracı, alt parça ve sistem üreticilerinin, hava yolu şirketlerinin, uçak bakım şirketlerinin, askeri ve sivil delegasyonların katılım göstereceğini, en az 12 hava yolu şirketinin üst yöneticilerinin katılacağı bir zirve düzenleyeceklerini bildirdi.



Ferhat Yenibertiz, 40 milyar dolarlık iş hacminin iddialı bir rakam olduğunu, bunun 2018'de gerçekleşmesini bekledikleri anlaşmalar, potansiyel uçak alımları ve uçak siparişlerinden oluşacağını vurguladı.



Öte yandan, uçuş gösterileri ve halka açık hava şovlarının yapılacağı organizasyonda, dünyaca ünlü bir şarkıcının da sahne alacağı kaydedildi. (NTV)