Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kocaeli 9.’ Kitap Fuarında “Ben, Öteki ve Öncesi“ adlı söyleşi düzenledi. Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen programa Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“’TERÖRLE MÜCADELE EDİYORUZ’ BAŞLIĞI ALTINDA BÖLGE SİYASETİNİ DİZAYN ETMEYE ÇALIŞANLAR VAR"

Orta Doğudaki savaşların 100 yıldır devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, “100 yıldır tramva yaşıyoruz. Bu bölgede büyük acılar yaşanmaya da devam ediyor. Bu coğrafyaların ve toprakların sanatın ve düşüncelerin merkez haline gelmesi gerekiyor. Bunun içinde bu acımasız vekalet savaşlarının bir an önce sona ermesi gerekiyor. Şu anda Suriye’de yaşanan bundan farklı değil. ‘Terörle mücadele ediyoruz’ başlığı altında bölge siyasetini dizayn etmeye çalışanlar var.

"DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ORALARA NASIL GELDİĞİNİ GÖRDÜK"

Suriye’deki savaşın bitmesi için çözüm ürettiklerini belirten Kalın, “DEAŞ Terör örgütünün nasıl palazlandırıldığını ve oralara nasıl geldiğini ve Terörle mücadele söylemlerinden ne tür oyunların oynandığını gördük, görüyoruz. Biz Türkiye olarak hem Cenevre hem de Astana süreçleriyle bu savaşın bir an önce sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Orada 100 binlerce insan hayatını kaybetti. Buna daha fazla göz yummak mümkün değil. Bir yandan küresel insani değerlerden bahsedilirken, Suriye’de yaşanan bu trajediyi özellikle gelişmiş kalkınmış ülkelerin ilgisizliği, aslında bu konuda nasıl bir çifte standardın hatta bir ikiyüzlülüğün olduğunu gösteriyor. Suriye’deki savaşın bitmesi için herkesin katkı sağlaması gerekiyor. Bunun bir yolu var, DEAŞ’ı yıkmak, yenmek imkansız değil” diye konuştu.

“ABD’DE TERÖRLE MÜCADELE BAĞLAMINDA GÖRÜŞLERİMİZ BELLİ OLDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında bilgi veren Kalın, “İki gün önce ABD Beyaz Saray’da Terörle mücadele bağlamında Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir takım görüşmelerimizde oldu. Bizim orada söylediğimiz gibi bir terör örgütünü, bir başka terör örgütüyle ber taraf edemezsiniz tezini ifade ettik. Bu pozisyonumuzda bir değişiklik söz konusu değil. Bunun sonuçlarını aslında Cumhurbaşkanımız çok güzel özetledi ve ‘Bir gün Suriye konusunda kapımızı çalacaksınız’ dedi. Biz o politikanın yanlış olduğunu ifade ettik. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

"SINIRLARIMIZA TEHDİT OLDUĞUNDA BUNUN GEREĞİNİ YAPARIZ"

ABD’nin destek verdiği Rakka Operasyona destek vermeyeceklerini belirten Kalın, “ABD, Rakka ile ilgili karar vermiş olabilir. YPG’ye destek vermek suretiyle Rakka operasyonunu yapabilir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ‘Eğer YPG var ise biz Rakka operasyonunda yokuz’. Dolayısıyla bizim bulunduğumuz yer aynı. Türkiye ulusal çıkarları söz konusu olduğunda sınırlarımıza tehdit söz konusu olduğunda bunun gereğini de hiç tereddütsüz yapar. Bunu yapmak içinde kimseden izin almak zorunda değildir. Bunun için bölgede yaşanan savaşların bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ben bölgenin geleceğinin aydınlık olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Söyleşi programının ardından Kalın, Ben, Öteki ve Öncesi“ adlı kitabını imzaladı.