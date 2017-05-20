Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nın ilk safhasını tamamladıktan sonra 29 Mart 2017’den itibaren ÖSO gruplarını yoğun bir program kapsamında askeri eğitime yönlendirdi. Türk sınırına yakın bölgelerde yeni eğitim kampları kuran ÖSO grupları, TSK’nın denetiminde hem kıdemli mensuplarına hem de son dönemde katılan çok sayıdaki yeni mensuplarına eğitim veriyor. Kamplarda çeşitli silahların kullanımı öğretiliyor, ayrıca yoğun fiziksel eğitim de veriliyor. Eğitimlerin çoğu bölgedeki arazi şartları göz önüne alınarak bire bir operasyon icra edilen arazilere benzer bölgelerde icra ediliyor.





ÖSO mensupları daha önce de eğitim kaplarına alınmıştı, ancak yeni kurulan kamplarda TSK Özel Kuvvetlerine mensup personel tarafından kendilerine daha örgütlü bir eğitim veriliyor. TSK’nın Suriye’deki harekatını bitirmesi üzerine, ÖSO yetkilileri kalabalık savaşçı gruplarının eğitimine artık daha fazla zaman ayırabiliyor. Ayrıca ÖSO mensuplarında önceki çatışmalarda görülen zafiyet ve eksikliklerin giderilmesi yönünde de verilen eğitimler sonucunda önemli gelişmeler kaydediliyor. Bölgedeki askeri yetkililer, artık sahada eski ÖSO'nun olmadığı, eğitime alınan bu ÖSO mensuplarının ilerde yapılacak muhtemel operasyonlarda farkını göstereceğini söyledi.





Askeri yetkililer tarafından ÖSO’nun aldığı eğitim hakkında, eğitim kamplarında birebir muharebeyi, havan, roketatar, orta ve hafif makinalı silahlar gibi her türlü silahı kullanmayı öğrenen ÖSO mensuplarının bir yıl öncesine göre eğitim seviyelerinde büyük bir ilerleme kaydetmeleri ilerde alacakları görevlerde mutlak başarıyı getireceği değerlendirilmesi yapıldı.



