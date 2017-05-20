Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki Alidede, Dumlupınar, Belediye Evleri, Gülbahçesi, Ova, Yeşilyurt, Ulubatlı Hasan ve Karaahmetli mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda evlere baskın yapan polisler 10 kişiyi gözaltına aldı. Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki narkotik köpeğiyle yapılan aramada 62 kilo 480 gram esrar, 1'i otomatik 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.