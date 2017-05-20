Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonu kapsamında Hakkari ili Yüksekova ilçesi İkiyaka dağlarında, 3 bin 400 metre yükseklikteki arazinin 3 metreye kadar ulaşan karla kaplı bölgelerinde 18 Mayıs 2017 tarihinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında tespit edilen bir mağarada silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

Mağara içerisinde; 1 adet Kalaşnikof tüfek, 2 kutu açılmamış 23,5’luk Doçka Uçaksavar Mktf. fişeği, 23 adet büyük dolu tüp, 12 jelikan benzin ve mazot ele geçirildi.