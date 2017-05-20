TSK, Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonu kapsamında Hakkari ili Yüksekova ilçesi İkiyaka dağlarında, 3 bin 400 metre yükseklikteki arazinin 3 metreye kadar ulaşan karla kaplı bölgelerinde 18 Mayıs 2017 tarihinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında tespit edilen bir mağarada silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı.
Mağara içerisinde; 1 adet Kalaşnikof tüfek, 2 kutu açılmamış 23,5’luk Doçka Uçaksavar Mktf. fişeği, 23 adet büyük dolu tüp, 12 jelikan benzin ve mazot ele geçirildi.
TSK: Silah ve mühimmat ele geçirildi
20.05.2017 - 13:20 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 13:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri'den yapılan açıklamada (TSK), Hakkari Yüksekova’da zorluk koşullarda terörle mücadele operasyonlarına devam edildiği belirtilerek, tespit edilen bir mağara içerinde silah, mühimmat ve malzemenin ele geçirildiği bildirildi.
TSK, Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonu kapsamında Hakkari ili Yüksekova ilçesi İkiyaka dağlarında, 3 bin 400 metre yükseklikteki arazinin 3 metreye kadar ulaşan karla kaplı bölgelerinde 18 Mayıs 2017 tarihinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında tespit edilen bir mağarada silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı.
Etiketler : tsk,
475102 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475102.aspx
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