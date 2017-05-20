Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin aralarında sözde Yurtta Sulh Konsey üyeleri Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli'nin de bulunduğu 221 sanığın yargılanacağı, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde geniş güvenlik önemi alındı.

Pazartesi başlayacak dava için cezaevi yönetimiyle cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığınca alınan güvenlik önemleri, son kez gözden geçirildi. Dava boyunca jandarma komando ve cezaevi personelinden oluşan bin 500 kişilik güvenlik ekibi görev yapacak. Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli komandolar, infaz koruma memurları, bomba arama köpekleri, zırhlı araçlar ve TOMA'lar bugün yapılan son denetlemeye katıldı. Ayrıca "arı dron" olarak adlandırılan mini uçan kameralar da ilk kez kullanıldı.

Güvenlik önlemleri kapsamında, cezaevi kampüsüne girecek araçlar, jandarma araçlarındaki plaka okuma sistemleri tarafından kayıt altına alınacak.15 Temmuz'dan sonra Sincan Cezaevi Kampüsü için alınan "uçuşa yasak alan" uygulamasına devam edilecek. Olası bir hava saldırısına karşı Eskişehir'den kontrol edilen hava savunma sistemleri da aktif olacak.Cezaevi çatılarında konuşlandırılan uçaksavarların yanı sıra dava süresi boyunca onlarca keskin nişancı da duruşma salonunu gören yüksek alanlarda görev alacak.

Keskin nişancıları 10 kilometre alanda havadan gelebilecek saldırılara karşı uyaracak yerli üretim Koral termal kameraları da güvenlik önemleri kapsamında kullanılacak.Ayrıca kampüs dışında da çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra sanık yakınları ve duruşmayı izlemek için gelenler arasında provokasyon çıkarmak isteyenlere karşı sivil güvenlik görevlileri de hazır bulundurulacak.Salona ilk Yurtta Sulh Konseyi üyeleri alınacak

Jandarma komandolarının oluşturacağı güvenlik koridorunda duruşma salonuna önce Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli'nin de aralarında bulunduğu Yurtta Sulh Konseyi üyeleri alınacak. Mahkemenin işleyişi için hazırlanan tensip tutanağına göre sanık kürsüsüne ilk Öztürk çıkacak.