Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Veysel Eroğlu'nun kızı Merve'nin Ankara'da özel bir hastanede bugün ikiz çocuk dünyaya getirdiği belirtildi.Bakan Eroğlu, yeni doğan torunlarının ve kızının sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu, ikiz torun sahibi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.Eroğlu'nun torunlarından erkek olana Yusuf Taha, kız olana ise Beyza Sude ismi verildi.