Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Veysel Eroğlu'nun kızı Merve'nin Ankara'da özel bir hastanede bugün ikiz çocuk dünyaya getirdiği belirtildi.Bakan Eroğlu, yeni doğan torunlarının ve kızının sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu, ikiz torun sahibi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.Eroğlu'nun torunlarından erkek olana Yusuf Taha, kız olana ise Beyza Sude ismi verildi.
Bakan Eroğlu'nun ikiz torun sevinci
20.05.2017 - 14:48 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ikiz torun sahibi oldu.
Etiketler : Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,
475140 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475140.aspx
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