Ankara Adliyesi C kapısı önünde asfalt çalışması yapıldığı sırada asfalt kazıma aracının doğalgaz borusunu kesmesi sonucu patlama gerçekleşti. Patlama sonucu asfalt kazıma aracı alev aldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangının büyümesinin önüne geçmek için doğalgaz hatları kesildi, ardından itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Olayda can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.Polis ekipleri, çevredekileri olay yerinden uzaklaştırarak trafik akışını durdurdu. Soğutma işlemleri devam ediyor.