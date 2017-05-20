Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, trafik kazasında şehit olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in kentteki kadın mahkumların ürettiği tekstil ürünlerini "Zen'Ce" ismiyle tek marka çatısı altında toplama projesinin ülke genelindeki cezaevlerine yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığınca düzenlenen Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu Ürün ve El Sanatları Fuarı, Bostanlı İskele Meydanı'nda açıldı.Uçar, açılışta yaptığı konuşmada, iş yurtları bünyesinde çalışan mahkum ve tutukluların ülke üretimine önemli katkı sağladığını ifade etti.

"Zen'Ce" tekstil markası olacak

Trafik kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in de devleti ve milleti için çalışan yürekli bir başsavcı olduğuna işaret eden Uçar, Alper ile her karşılaştığında kendisine sürekli projelerinden bahsettiğini dile getirdi.

Bu projelerden birisinin de Denizli'deki Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda "Zen'Ce" markasıyla tekstil ürünleri üretmek olduğunu ifade eden Uçar, bunu genişleterek devam ettireceklerini ifade etti.Uçar, "Cezaevlerinde üretilen tüm tekstil ürünleri, kazada kaybettiğimiz Denizli Başsavcımızın projesi olan Zen'Ce markasını taşıyacak" dedi.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da Başsavcı Alper'in Zen'Ce projesine sahip çıkacaklarını ifade ederek, "Biz şehit başsavcımızın anısına tüm ceza infaz kurumlarındaki iş yurtları tekstil atölyelerinde üretilen tekstil ürünleri için bu markayı kullanacağız. Bunu da buradan müjdelemek istedim" diye konuştu.Konuşmaların ardından protokol üyeleri, stantları gezerek satışa sunulan ürünleri inceledi.