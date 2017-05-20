Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığının FETÖ/PDY'nin ilçedeki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah bazı adreslere operasyon düzenledi.Operasyonda, OHAL kapsamında KHK ile kapatılan bir dershanede çalıştığı tespit edilen bir kişi, ihraç edilen eski aile hekimi ve eski Milli Eğitim Müdürlüğü personeli 3 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.Kırkağaç'taki soruşturma kapsamında 20 Nisan'da düzenlenen operasyonda örgütle ilişkisi bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 16'sı tutuklanmıştı.