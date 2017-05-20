Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dalaman'ın Dalgakıran Mevkii'nden Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçış planı yapıldığı yolunda ihbar alan polis, bölgede geceden önlem aldı. Dün sabaha karşı kaçış öncesi yapılan baskınla yakalanan kişilerin FETÖ üyesi olduğu belirlenirken, baskında Yunanistan'a kaçmak isteyen kişilerin yanındaki dolarlar görenleri şaşırttı.

Operasyonda eski emniyet müdürleri İ.D., İ.Ş., kadınlar A.D., ST., S.N.K., Y.H., müteahhit ve öğretmen olan O.T., M.S.B., M.K., B.G., O.H., organizatörler M.K., ve S.K. olmak üzere 13 kişi gözaltına alında.

280 BİN LİRA İLE YAKALANDILAR

Yakalanan şüphelilerle birlikte ele geçirilen ABD dolarlarının karşılığının 280 bin lira civarında olduğu öğrenildi. İfadeleri alınan ve parmak izi işlemleri yapılan 13 şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.