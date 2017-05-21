Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat Kalkanı Harekâtı’nın ilk safhasını tamamladıktan sonra, 29 Mart 2017’den itibaren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarını yoğun bir program kapsamında askerî eğitime yönlendirdi. Bölgedeki askerî kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk sınırına yakın bölgelerde yeni eğitim kampları kuruldu. Daha önce eğitim kamplarına alınan ÖSO mensuplarına, TSK Özel Kuvvetlerine mensup personel tarafından daha örgütlü bir eğitim verilmeye başlandı. Son dönemde katılan çok sayıdaki yeni ÖSO mensuplarının da bulunduğu eğitimlerde, çeşitli silahların kullanımı öğretiliyor. Söz konusu eğitimlerde ÖSO mensuplarına yoğun fiziksel eğitim de veriliyor. Bölgedeki arazi şartları göz önüne alınarak bire bir operasyon icra edilen arazilere benzer bölgelerde eğitimler yapılıyor. TSK’nın Suriye’deki harekâtını bitirmesi üzerine, ÖSO yetkilileri de kalabalık savaşçı gruplarının eğitimine artık daha fazla zaman ayırıyor. Ayrıca ÖSO mensuplarında önceki çatışmalarda görülen zaaf ve eksikliklerin giderildiği ve eğitimler sonucunda önemli gelişmeler kaydedildiği öğrenildi.

Bölgedeki askerî yetkililer, “Artık sahada eski ÖSO yok, yeni bir ÖSO doğuyor. Eğitime alınan ÖSO mensupları ileride yapılacak muhtemel operasyonlarda farkını gösterecek” değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİLER

Askerî yetkililer, “Eğitim kamplarında bire bir muharebeyi, havan, roketatar, orta ve hafif makineli silahlar gibi her türlü silahı kullanmayı öğrenen ÖSO mensuplarının bir yıl öncesine göre eğitim seviyelerinde büyük bir ilerleme kaydetmeleri ileride alacakları görevlerde mutlak başarıyı getirecektir” diye konuştu.