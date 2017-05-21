Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’ye finans sağladığı gerekçesiyle yürütülen Koza-İpek Holding soruşturmasında, hakkında gözaltı kararı verilen 32 şüpheli ismi e-posta yazışmaları ele verdi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Musa Yücel tarafından FETÖ’ye finans sağladığı gerekçesiyle yürütülen Koza-İpek Holding soruşturmasının ayrıntılarına ulaşıldı. 25 Ekim 2015’te şirketlerine kayyum atanmasına karar verilen Koza-İpek Holdingde bulunan bilgisayarların ve dijital materyallerin imaj incelemesinin yüzde 90’ı tamamlandı. Yapılan dijital materyal incelemeleri üzerine elde edilen deliller doğrultusunda Savcı Musa Yücel, operasyon için düğmeye bastı.

11’İ BYLOCK KULLANICISI

32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen 26’sı yakalanan soruşturma kapsamında, şüphelilerden 6’sının holding bünyesinde halen çalıştığı ve 11’inin de örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı tespit edildi. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

KAYYUM ATANANA KADAR...

Dijital materyal incelemelerinde şüpheli isimleri e-posta yazışmaları ele verdi. E-postalarda himmet verme, sohbet toplantısı organizasyonu yapma birçok yazışmanın yer aldığı belirlendi. Kişileri gazete-dergi abone olmaları için baskı kurdukları kaydedilen maillerde, sohbet toplantısına katılmayıp, himmet vermeyen kişiler için de işten atmakla tehdit ettikleri gibi yazışmaların yer aldığı kaydedildi. Şüphelilerin örgüt içi organizasyon kapsamında e-posta yazışmalarını 26 Ekim 2015’e kadar yani şirkete kayyum atandıktan bir gün sonraya kadar yaptıkları dikkat çekti.

HOLDİNG İMAMI DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, Koza Holding’de kayyum atanana kadar FETÖ yapılanmasını gözaltına alınan Ali Kılıçarslan’ın yönettiği öğrenildi. Ankara Başsavcılığının talebiyle kayyum atandıktan sonra işten çıkarılan Kılıçarslan’ın, sohbet organizasyonlarını yaptığı, şirketi departman olarak ayırarak, holdingde çalışan örgüt elemanlarını abi olarak görevlendirdiği belirtildi. Kılıçarslan’ın ayrıca, aileyle ve firari Akın İpek’le birebir irtibatının olduğu ifade edildi.

BAYKAL’IN DANIŞMANININ KARDEŞİ SOHBET ABİSİ ÇIKTI

Soruşturmada, Akın İpek’in avukatı Efsun Ünal’ın kardeşi O. Ünal’ın da sohbet ağabeyliği yaptığı tespit edildi. Efsun Ünal’ın, bir dönem CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın danışmanlığını yaptığı ifade edildi.

TUTUKLU İPEK DE BYLOCKÇU ÇIKTI

Koza Holding bünyesinde ailenin ve yönetim kurulunun kullanması için alınan 20 hattın hepsine örgütün kripto haberleşme programı olan Bylock’un yüklendiği de ortaya çıktı. Ayrıca tutuklu bulunan Cafer Tekin İpek’in de ByLock programını kullandığı bildirildi.

Sincan’da kuş uçmayacak!

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargâhı’nda yaşanan eylemlere ilişkin aralarında sözde Yurtta Sulh Konsey üyeleri Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli’nin de bulunduğu 221 sanığın yargılanacağı Sincan Cezaevi kampüsünde, güvenlik önemleri alındı. Yarın başlayacak dava boyunca jandarma komando ve cezaevi personelinden oluşacak bin 500 kişilik güvenlik ekibi görev yapacak. 15 Temmuz’dan sonra Sincan Cezaevi Kampüsü için alınan “uçuşa yasak alan” uygulamasına devam edilecek. Muhtemel bir hava saldırısına karşı Eskişehir’den kontrol edilen hava savunma sistemleri aktif olacak. Çatılarda konuşlandırılan uçaksavarların yanı sıra onlarca keskin nişancı da duruşma salonunu gören yüksek yerlerde görev alacak. Keskin nişancıları 10 kilometre alanda havadan gelebilecek saldırılara karşı uyaracak yerli üretim Koral termal kameraları da güvenlik önemleri kapsamında kullanılacak. Jandarma komandolarının oluşturacağı güvenlik koridorunda duruşma salonuna önce Yurtta Sulh Konseyi üyeleri alınacak. Mahkemenin işleyişi için hazırlanan tensip tutanağına göre, sanık kürsüsüne önce Akın Öztürk çıkacak.