Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan’a bir inşaatın temel kazısı sırasında 25 Nisan’da bulunan tabut içindeki cesedin kimliği belli oldu. Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre Kars Müzesi’nde mühürlenip koruma altına alınan subayın, Rus General Vasiliy Geyman olduğu öne sürülmüştü. Ancak yapılan incelemlerde cesedin Yarbay Karl Karloviç Rjepetski'ye ait olduğu anlaşıldı. Yarbay Karloviç’in, 1. Kafkas Kolordosu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı’na mensup bulunduğu, ölüm tarihinin 1894, ölüm nedeninin de hastalıktan kaynaklı olduğu öğrenildi.

RUSLAR DA ONAYLADI...

Türk uzmanların, cesedin üzerindeki üniformadan Rus yarbayın kimliğiyle ilgiyi bazı bilgileri elde ettikleri, Rus yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda da yüzde 99 ihtimalle kimliğinin belli olduğu kaydedildi. Yarbay Karloviç’in Rus arşivlerinde mezar yerinin, Ardahan Asker Mezarlığı olarak geçtiği ifade edildi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Tanrıseverdi ile Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapan Ardahan Savcısı Emre Gezer’in, Tarih Dergisi’nin haziran sayısında, Ardahan’da bulunan mezarla ilgili bilimsel bir yazısının yayınlanacağı öğrenildi.