Ege Denizi'nden gelen Rus donanmasına ait 156 borda numaralı savaş gemisi Marmara Denizi'ne girdi.
İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında gemiye Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi eşlik etti.
Güvertesinde askerler olduğu görülen gemi, Karadeniz'e doğru seyrini sürdürdü.
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
21.05.2017 - 09:18 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus savaş gemisi "Yamal" İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi'nden gelen Rus donanmasına ait 156 borda numaralı savaş gemisi Marmara Denizi'ne girdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Rus savaş gemisi,
475340 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475340.aspx
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