Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nden gelen Rus donanmasına ait 156 borda numaralı savaş gemisi Marmara Denizi'ne girdi.

İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında gemiye Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi eşlik etti.

Güvertesinde askerler olduğu görülen gemi, Karadeniz'e doğru seyrini sürdürdü.