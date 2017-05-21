Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından istihbarat çalışmaları sonucunda Antakya’da 3 ve Reyhanlı’da 3 olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Antakya ve Reyhanlı’da ev ve depolara yapılan operasyonlarda 1 adet 400 gram takoz esrar, yurt içi ve yurt dışında kullanılmak üzere çok sayıda av tüfeği ve tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet Uzi ve Akrep makineli tabanca, şarjörler ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Operasyon sırasında 4 kişi gözaltına alındı.
Hatay'da kaçak sigara ele geçirildi
21.05.2017 - 09:41 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'da düzenlenen operasyonda, bir kamyon dolusu av tüfeği ve tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet Uzi ve Akrep makineli tabanca, şarjörler ile mermiler ele geçirildi
Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından istihbarat çalışmaları sonucunda Antakya’da 3 ve Reyhanlı’da 3 olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Etiketler : Hatay,
475343 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475343.aspx
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