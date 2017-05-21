Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan kişilere yönelik operasyon yaptı. Z.K., M.D., S.A., E.S. ve F.U. yakalandı. Bu kişilerin üst, araç ve evlerinde yapılan aramalarda 4.75 gram metamfetamin, 0.55 gram bonzai, uyuşturucu imalatında ve içiminde kullanılan çeşitli aparatlar, 1 uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, eşitli çaplarda ve menşei belli olmayan 14 tabanca mermisi, 2 av tüfeğiyle 34 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan yakalanan 5 kişiden M.D., S.A., E.S. ve F.U. işlem yapılarak salıverildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan Z.K. ise adliyeye gönderildi.