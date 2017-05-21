Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'den AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılmak üzere dün gece yola çıkan partilileri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 ZJG 80 plakalı otobüs, saat 07.30 sıralarında Polatlı'da kontrolden Gazitepe Alt Geçidi'nin aydınlatmasına çarptı.

Kazada 26 kişi yaralanırken içinde 39 kişinin bulunduğu otobüste hasar meydana geldi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.