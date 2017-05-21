Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’da 1 kamyon Kaçak silah ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından istihbarat çalışmaları sonucunda Antakya’da 3 ve Reyhanlı’da 3 olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Antakya ve Reyhanlı’da ev ve depolara yapılan operasyonlarda 1 adet 400 gram takoz esrar, yurt içi ve yurt dışında kullanılmak üzere çok sayıda av tüfeği ve tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet Uzi ve Akrep makineli tabanca, şarjörler ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon sırasında 4 kişi gözaltına alındı.