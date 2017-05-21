Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye sınırları içinde özellikle sınıra yakın bölgelerde son dönemde ağır kayıplar veren ve Kandil'de bulunan örgütün elebaşlarına hesap veremez duruma gelen PKK'lı teröristlerin yapmadıkları eylemleri yapmış gibi gösterdikleri belirlendi. İstihbarat birimlerinin hazırladığı rapora göre; dağ kadrosunda bulunan teröristler Kandil'den gelen 'Eylem yapmayanlar hesabını verecektir' şeklinde tehditler üzerine telsiz konuşmalarıyla Kandil'e hayali eylem raporları vermeye başladı. Son 4 hafta içerisinde Türkiye sınırları ve sınırın sıfır noktasında bulunan terörist grupların telsiz görüşmelerinde Kandil'deki elebaşlarına 38 eylem yaptıklarını ve bu eylemlerde 7'si Polis Özel harekat olmak üzere 42 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü, kendilerinin ise sadece 5 kişiyle irtibat sağlayamadıklarını bildirdi. Oysa 4 haftalık dönem içerisinde güvenlik güçlerinin verdiği şehit sayısının 8 olduğu belirtildi. Kırsaldaki terörist grupların abartılı sayılar ile yalan haberler üreterek, örgüt ele başlarından Murat Karayılan'a hesap vermeye çalıştığı bildirildi.

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Teröristlerin kayıplarını gizlemenin yanında yaralı olan arkadaşlarını çatışma bölgelerinden kaçırıp, öldürdükleri ve cesetlerini bulunmayacak şekilde gömdükleri de telsiz görüşmelerine yansıdı. Hakkari'de teslim olan Dilan Berjan kod adlı teröristin ifadesinde, "Yüksekova Oramar tepede çatışmada ağır yaralanan Siyabent arkadaşı sırtımızda 5 km taşıdıktan sonra grubun başındaki arkadaş 'Arkamızda iz bırakıyor' diyerek uçurumdan aşağıya attı" dediği öğrenildi. Tunceli'de teslim olan Dersim Koçar kod adlı teröristin ise, "Hozat'ta çatışmada iki ayağından vurulduğu için yürüyemez halde olan Koçero Mardin'i bir süre taşıdık. Ormanlık alana geldiğimizde kafasına ateş ederek öldürüp üzerini taşlarla kapattık" dediği belirlendi. Raporda 63'ü son bir haftada olmak üzere bir ay içinde 101 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği, 17 teröristin ise sağ olarak ele geçirildiği belirtildi.