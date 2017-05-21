Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan açıklamada, Bingöl/Adaklı’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, tespit edilen beş odalı sığınak içerisinde, bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 32 adet tüp, 200 metre kablo, 573 adet pil ile çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

ÜS BÖLGESİNE SALDIRAN TERÖRİSTLERDEN BİRİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkâri Çukurca’da ise güvenlik güçleri ile üs bölgesine silahlı saldırıda bulunan bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.