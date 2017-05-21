Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı'nın ilk oturumu saat 10.00'da başladı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlandı. 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinde de KPSS yoğunluğu yaşandı. Kapılarda görevli polisler, güvenlik kamerası ve elektronik saat eşliğinde adayların üzerlerini arayıp, giriş belgelerini kontrol etti. Sınav kuralları dışında üzerlerinde malzeme getirenler, eşyalarını cam kenarlarına ve kaldırıma bırakmak zorunda kaldı. Bazı adaylar son saniyelerde koşa koşa sınava yetişti. Bazı adaylar ise kapıların 09.45’e kapanması uygulamasına takıldı. Sınava 09.45’de güçlükle yetişebilenler ise korku ve mutluluğu aynı anda yaşadı. Sınava dakikalar kala okulun hoparlöründen adaylar için sınav başlangıç saatinin duyurusu yapıldı. Bir adayın kapıların kapanmasına dakikalar kalmasına rağmen sigarasını içerek koşması dikkat çekti.

"Hata benim hatam"

Saat 09.45’den sonra okula gelen Kubilay Akyol'un, “Ağabey trafiğe takılıp geç kaldım. Bir senelik emeğim, lütfen. Şimdi 15 dakika içeride ne yapacaklar” diye serzenişte bulunmasına rağmen görevliler kuralların kesin olduğunu söyledi. Üzgün bir şekilde okuldan çıkan Akyol, “Hata benim hatam. Trafiğe takıldım. Bu ülkede her şey kuralına göre yapılıyor. Bu da kuralına göre yapılmış. Bir yıllık emeğimiz, bayağı da hazırlanmıştım tarih bölümünden. Kısmet değilmiş. Af falan olmaz sanırım. Yapacak bir şey yok. Uğraştık olmadı. Nasipten öte geçemiyoruz. Bir yıl daha bekleyeceğiz” diye konuştu.

Saat 09.45’den sonra okula gelen bir adayın annesi ise kapıdaki görevlilere sitemde bulundu. Eşi ve çocukları sınava giren aileler ise okul dışında yakınlarını bekledi. Bazı ailelerin çocukları için Kur'an-ı Kerim ve dua okuduğu gözlendi.