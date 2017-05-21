Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi başladı. Kongre için partililer sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Arena spor Salonu'nu doldurdu. 27 Ağustos 2014 tarihinde 1. Olağanüstü Büyük Kongresi ile görevini Ahmet Davutoğlu’na devreden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 998 gün sonra yeniden “aşkım, sevdam” dediği partisinin başına geçiyor.



SALONA BİRLİKTE GİRDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, ile Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım birlikte salona girdiler. Platformdan partilileri birlikte selamladılar.

ERDOĞAN'IN A TAKIMI

Erdoğan'ın oylamaya sunulacak A takımı belli oldu. 19 yeni isim var. İşte o isimler: Binali Yıldırım, Abdülhamit Gül, Fatih Şahin, Efkan Ala, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Fatih Şahin, Mahir Ünal, Ali Aydınoğlu, Asuman Erdoğan, Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Muş, Mustafa Şentop, Vedat Demiröz,



