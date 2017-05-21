Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde farklı kent ve tarihlerde yapılan operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 17 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 kişi ise serbest bırakıldı. Firari 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.