Edinilen bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde farklı kent ve tarihlerde yapılan operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 17 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 kişi ise serbest bırakıldı. Firari 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Siirt'teki FETÖ soruşturmasında 6 tutuklama
21.05.2017 - 12:24 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 26 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
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475403 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475403.aspx
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