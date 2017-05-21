Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla onaylanan ve terör örgütü PKK/PYD'ye DAEŞ'e karşı Rakka'daki operasyonda kullanılmak üzere verildiği söylenen ağır silahlar, Suriye'ye gönderilmeye devam ediyor.

KAMYON VE TIR'LARLA TAŞINDI

Bugün Kamışlı'da söz konusu ağır silahları taşıyan kamyon ve TIR konvoyunun görüntülerini paylaşıldı.

Askeri kasalarda taşınan ve çok farklı türlerde olduğu görülen silahlar, buradaki PYD'li teröristlere teslim edildi.





RAKKA YERİNE TÜRKİYE SINIRI

Ancak silahların neden operasyonun başladığı iddia edilen Rakka yerine Türkiye'ye sıfır noktasındaki Kamışlı'ya götürüldüğü belirtilmedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin tam karşısında yer alan Kamışlı, operasyonun düzenleneceği Rakka'ya yaklaşık 300 kilometre mesafede yer alıyor.





TÜRKİYE'YE "GÜVENCE" VERİLMİŞTİ

ABD yönetimi, daha önce farklı zamanlarda yaptıkları açıklamalarda PKK/PYD'ye verilen silahların operasyonun ardından geri alınmayacağını söylemiş, ancak Türkiye'ye bu silahların güvenlik tehdidi oluşturmayacağına dair güvence verdiklerini belirtmişlerdi.