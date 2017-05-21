Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltı kararı çıkarılan Çetin Sönmez, Muğla Ortaca’da yol kontrolü sırasında gözaltına alınmıştı.

FETÖ İTİRAFI

Ankara Emniyeti’ne sevk edilen Sönmez, sorgusunda FETÖ ile irtibatını itiraf etti.

Önceki gün çıkarıldığı Ankara Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz tarafından sorgulanan Sönmez, tutuklanması talebiyle Nöbetçi Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Emniyet ifadesinde “samimi olarak” örgüt irtibatını itiraf eden Sönmez’in, savcılık sorgusu sırasında örtülü ifade vermesi nedeniyle tutuklanmasının istendiği belirtildi.

EV HAPSİNE ALINDI

Habertürk'ün haberine göre; Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimi, Sönmez’in evden ayrılması halinde gerekli birimleri uyaracak donanıma sahip “elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına” karar verdi.

Akıncı Üssü’nde gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından Hâkim Köksal Çelik tarafından “adli kontrol” şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı Hâkim Sönmez tarafından “tutuklamaya yönelik delil olmadığı” gerekçesiyle reddedilmişti.

KARARA İTİRAZA RET

Hakim Çetin Sönmez'in ev hapsine alınması kararına itiraz edilse de, hakim bu itirazı reddetti.