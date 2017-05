Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl’de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, 2017 yılında şuana kadar merkez ve ilçelerde terör örgütü PKK’ya büyük darbe vurdu. Diyarbakır Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il hududunda gerçekleştirilen Bayrak-41 operasyonu kapsamında Genç ilçesi kırsalında 11 terörist ölü olarak ele geçirildi. Adaklı ilçesinde 1’i İran uyruklu, 1’i sözde Yayladere sorumlusu olmak üzere 5 terörist öldürülürken, Kiğı akımlı bölgesinde ise 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Son 5 ayda kent genelinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 18 oldu.



52 sığınak imha edildi

Genç, Yayladere, Kiğı, Karlıova, Yedisu ve Adaklı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 52 sığınak ile silah depoları ele geçirildi.

Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda 4 ton 225 kilogram amonyum nitrat, Zagros silahı, 20 EYP düzeneği, 12 adet fabrikasyon yapımı Alphafire EYP alıcı-verici, 8 adet RPG-7 ile birlikte keşkin nişancı, M16, kaleşnikof'un olduğu çok sayıda piyade tüfeği, ile 6 bin 200 adet bixi mermisi, 260 gram C4 patlayıcı, 460 gram plastik A4 patlayıcı, el bombaları, çelik yelekler ve çok sayıda mühimmat ile tonlarca yaşam malzemesi bulundu.



"Eşgüdüm içerisinde bir mücadele yürütülüyor”

Ülkede yaşanan terör hadiselerinin, özellikle bölgeyi huzursuz ettiğini ve yeterince gelişmesine engel olduğunu belirten Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bu anlamda terörü sonlandırmak için son birkaç yıldır güvenlik güçleri eşgüdüm içerisinde bir mücadele yürütüyor. Bu mücadelede de son aşamaya geldiğimizi değerlendiriyorum ben. Şuanda Türkiye’nin güvenlik güçlerinin tecrübesinde, terörle mücadele konusunda dünyanın başka bir güç olduğunu değerlendirmiyorum. Biz yeter ki bütün kurumlar olarak hedefe odaklanalım ve terörü bu milletin gündeminden çıkarmaya kilitlenelim” dedi.

Son dönemlerde bölgede başarılı operasyonlar yürütüldüğünü kaydeden Köşger, şunları söyledi: “Güvenlik güçlerimiz, polisimiz, askerimiz, güvenlik korucularımız ve bütün vatandaşlarımız topyekun aynı hedefe yönelik ve bir koordinasyon içerisinde bu terörü ülkemizin gündeminden çıkarmak için canlarını dişlerine takarak can siper hane bir mücadele yürütüyor”diye konuştu



“Böyle mücadeleye tanık olmadım”

30 yıllık idarecilik hayatında terörle mücadelede bu şekilde mücadele edildiğine tanıklık etmediğini vurgulayan Köşger, “İnşallah ülkemizin gündeminden bu terör hadisesini çıkaracağız ve bölgede hayat normale döndükçe, insanımız daha huzurlu, daha müreffeh, daha kalkınmış bir hayat yaşayacak. Ülkemizin gündeminden terörü çıkardıktan sonra bu bölgenin ve ülkemizin topyekun kalkınması için birlik ve beraberlik içerisinde aynı bayrağın altında, aynı vatanda, tek millet olarak daha iyi bir geleceğe yürüyeceğimize inanıyorum” diyerek düşüncelerini aktardı.



" Başarılı operasyonlar gerçekleştirildi"

Terörle mücadelede son aşamaya gelindiğini kaydeden Vali Köşger, şunları söyledi: “Terörle mücadele kapsamında ilimizde de son derece başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonların yürütülmesinde bizleri hiçbir şey bağlamıyor. Ne iklim şartları, ne coğrafi şartlar, her türlü koşulda her türlü şartta güvenlik güçlerimiz tam bir koordinasyon içerisinde bu mücadeleyi yürütüyorlar. Karda kışta yüzlerce sığınak bulundu, onlarca terörist bertaraf edildi. Bu mücadele devam da ediyor, İnşallah ülkemiz çok daha iyi, çok daha parlak bir geleceğe doğru yürüyecektir”diyerek sözlerini tamamladı.