Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 998 gün sonra AK Parti'nin başına geçeceği 3. olağanüstü kongre için programın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonuna geldi. Erdoğan'ın salona giriş yaptığı an sabah saatlerinden itibaren salonu ve önündeki alanları dolduran kalabalık Cumhurbaşkanı'nı coşkuyla karşıladı. Erdoğan'ın bu karşılama karşısında duygulu olduğu gözlenirken salondaki birçok partilinin de gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.





