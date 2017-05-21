Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 998 gün sonra AK Parti'nin başına geçeceği 3. olağanüstü kongre için programın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonuna geldi. Erdoğan'ın salona giriş yaptığı an sabah saatlerinden itibaren salonu ve önündeki alanları dolduran kalabalık Cumhurbaşkanı'nı coşkuyla karşıladı. Erdoğan'ın bu karşılama karşısında duygulu olduğu gözlenirken salondaki birçok partilinin de gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yol arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
21.05.2017 - 13:32 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Partililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı salona girişinden itibaren coşkulu karşılamaları Erdoğan'ın duygulu anlar yaşamasına neden oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 998 gün sonra AK Parti'nin başına geçeceği 3. olağanüstü kongre için programın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonuna geldi. Erdoğan'ın salona giriş yaptığı an sabah saatlerinden itibaren salonu ve önündeki alanları dolduran kalabalık Cumhurbaşkanı'nı coşkuyla karşıladı. Erdoğan'ın bu karşılama karşısında duygulu olduğu gözlenirken salondaki birçok partilinin de gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.
Etiketler : erdoğan,
475422 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475422.aspx
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