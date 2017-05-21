Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara ve İstanbul'daki polis ekiplerinin, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan bir şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda öldürülen 2 DEAŞ üyesi teröristin, AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'ne saldırı hazırlığında olduğu anlaşıldı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yabancı uyruklu oldukları belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirildiği evde yapılan aramada 2 kalaşnikof tüfek, 12 şarjör, çok sayıda el bombası ve uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi. Deliller inceleme yapılmak üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

DEAŞ üyesi oldukları değerlendirilen teröristlerin cesetleri ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Operasyon düzenlenen evin ise kısa süre önce bölgedeki bir emlakçıdan kiralandığı belirlendi.

HEDEFTE AK PARTİ KONGRESİ VARDI

Teröristlerin Ankara'da kitlesel terör eylemi planlandığı, muhtemel hedeflerinin ise AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi olduğu öne sürülüyor.

Öte yandan operasyon düzenlenen evin alt katındaki daireye vatandaşlarca Türk bayrağı asıldığı görüldü.