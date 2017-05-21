Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valiliği şehirde yapılan operasyonlarla ilgili açıklamalar yaptı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Namaz Dağı güneyi bölgesinde ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütü tarafından bidon içerisine gizlenen AK-47 Kalaşnikof tüfeği, 6 roket mühimmatı ve 6 sevk fişeği, 10 el bombası, 790 adet 7.62'lik fişek, 3 Kalaşnikof şarjörü, 27 adet 5.56'lık fişek mühimmatı, 21 adet 7.62'lik fişek ele geçirildiği belirtildi. Çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.







