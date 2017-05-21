Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. AK Parti Olağanüstü Kongresi’nde önemli OHAL'in ne zaman kalkacağına dair konuştu. "Eksiklerimiz hatalarımız elbette olmuştur ama ihanetimiz asla vaki değildir. Bundan sonra da hak olan yoldan sapmadan devam edeceğiz. Türkiye’nin FETÖ ile PKK ile DEAŞ ile diğer terör örgütleriyle mücadelesini işte bu anlayışla yürüttük yürütüyoruz. İsterse babamın oğlu olsun kimin böyle bir yanlışı varsa karşısında yer alırım" dedi. İtirafçılık oyunları ile mücadelenin sulandırılmasına izin verilmeyeceğini kaydeden Erdoğan, "OHAL ne zaman kalkacak diyorlar... Benim ülkemde devlet yıkılmaya çalışıldı. Ya siz ne yüzle bize OHAL’in ne zaman kalkacağını soruyorsunuz? Kalkmayacak. Bu ülke huzur ve refaha kavuşuncaya kadar OHAL neden kalksın?" diye konuştu.