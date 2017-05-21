Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Yenilmez, 2009 yılında hayatını kaybeden BBP'nin genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Barnabas İncili'nin fotoğraflarını gören herkesin öldüğünü söylediğini kendisinin de fotoğrafı gördükten 15 gün sonra öldüğünü belirtti.



"Gecenin 03.30'unda beni aradı ve evinin oradaki pastanede buluştuk. Dört kişi daha vardı bu konuşmada. Benden bir film istedi. Önüme Aydoğan Vatandaş'ın (FETÖ davaları kapsamında arananlardan) kitabını attı, 'bunu senaryolaştırıyorsun' dedi. Cep telefonunu aldı ve bir şey gösterdi, 'bunu gören herkes ölmüş, biliyor musun' dedi. Bir arkadaş da 'başkanım siz gördünüz mü?' dedi. 'Görüyoruz işte' dedikten 15 gün sonra öldü" ifadesini kullandı.



“TEHDİTLERE RAĞMEN BU FİLMİ ÇEKECEĞİM“



Ahmet Yenilmez Türkiye'nin tarihine damga vurmuş bazı gerçeklerin film ile gün yüzüne çıkacağını belirterek Abdullah Çatlı, Esad Coşan ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun aynı sebepten cinayete kurban gittiğini savundu.



"Birileri bu cinayetlerin açığa çıkmasını istemiyor. Bu konuda tehditler alıyorum fakat bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Ne pahasına olursa olsun bu konuyu deşeceğim ve belgeleriyle beraber bu filmi çekeceğim..." dedi.



“VATİKAN BARNABAS İNCİLİNİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTEMİYOR”



"Barnabas incili, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'i ismen müjdeleyen bir incildir" diyen Ahmet Yenilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu, kurban hadisesini ve Hazreti İsmail'i zikreden bir incildir. Parayı kontrol eden Vatikan, bu incilin ortaya çıkmasını istemiyor. Çünkü bu incil ortaya çıkarsa samimi İsevilerle Müslümanların ittifakı söz konusu olur.”



“MUHSİN YAZICIOĞLU ÖLMESEYDİ TÜRK SİYASETİ BAMBAŞKA OLURDU”



“Bu incili ya Esad Coşan ya Abdullah Çatlı ya da Muhsin Yazıcıoğlu bulurdu. Bunun ortaya çıkması istenmiyor. Gözümle gördüm. Yazıcıoğlu’nun cep telefonunun kayıp hafıza kartının içinde. Bulmuş ve çekmiş” dedi.



Esad Çoşan’ın yıllar önce FETÖ'nün gerçek yüzünü bildiğini ve halka bu konuda uyarılarda bulunduğuna da dikkat çeken Yenilmez “Esad Coşan, Abdullah Çatlı ve Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti, Yazıcıoğlu'nun helikopterinden cihazları söken insanların 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast timinin içinde yer alması. Bu bağlantılar iyi kurulmalı“ dedi.



Yenilmez, "Muhsin Yazıcıoğlu ölmeseydi şuan Türkiye siyaseti bambaşka olurdu" şeklinde konuştu.