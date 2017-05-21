Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti 3. Olağanüstü kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1414 oyla ikinci kez AK Parti Genel Başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür konuşmasında şu ifadelere yer ver;

YENİ DÖNEMİN İSMİ: SIÇRAMA DÖNEMİ

"Artık bundan sonra daha büyük işler başaracağız. Yeni bir döneme geçiyoruz. Bu dönem sıçrama dönemi olacak. Bir anını bile kaybedecek zaman yoktur. 2019'a ardından 2023'e kadar yapacağımız çalışmaları belirleyeceğiz. Teşkilatımızda atacağımız adımları hemen başlatacağız. İcraatta da sıçrama dönemi olacak."

"MİLLETİN MESAJINI HER DAİM ALDIK"

"Milletin mesajını her seferinde alıyoruz. 16 Nisan'da aldığımız mesajı çok iyi biliyoruz. Demokrasi ve ekonomide reformlar olacak. Terör örgütleriyle mücadele sürecek. Referandum sürecinde başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisi MHP'ye, Büyük Birlik Partisi'ne ve HÜDA Par'a teşekkür ediyorum."