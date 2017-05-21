Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP 12. İstanbul İl Olağan Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.Mehmet Bülent Karataş'ın tek aday olduğu kongre, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Salonda sahneye Mustafa Kemal Atatürk ile MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafları asıldı.

Sık sık "Hareketin Başkanı Devlet Bahçeli" sloganı atılan kongrede, konuşmalardan önce MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın başkanlığında divan heyeti oluşturuldu. Yalçın, Bahçeli'nin kongreye yolladığı mesajı okudu.

"Hiçbir güç aramıza nifak sokamaz"

Burada konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.Adan, hiçbir gücün aralarına nifak sokamayacağını vurgulayarak, "Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının 98 yıl önce Samsun'da yaktığı meşale, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulmasıyla taçlanmıştır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin net bir şekilde ifade ettiği gibi; 'Türk gençliği, dünün muhterem hatıralarına sahip çıkacak, art niyetlilere ve buna çanak tutanlara fırsat vermeyecektir.' Atatürk'e dil uzatarak Türk tarihini ve milletini karalamaya çalışanlar, asla amaçlarına ulaşamayacaktır. 19 Mayıs'tan, 29 Ekim'den intikam almaya ve oy sağlamaya çalışan işbirlikçi hainler, karşılarında her zaman olduğu gibi Türk milliyetçilerini bulacak. Vatanımızı ve milletimizi karşılıksız, hesapsız sevmeye devam edeceğiz. Bizim yegane var oluş sebebimiz, sadece ve sadece Türk milletidir." diye konuştu.

Partililere birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Adan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimizin içini boşaltmaya, bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar olabilir. Fakat hakikat birdir, gerçek tektir. Hiçbir gaflet saiki bu salondaki birliği, kardeşliği bozamayacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar, bize birçok şey öğretti. Bizlerin net olarak gördüklerini milletimiz de görmüştür. 15 Temmuz darbe girişimi, yurt içinde ve yurt dışında sayısız Türk düşmanın varlığını deşifre etmiştir. Bu süreç, bize göstermiştir ki ülkemiz ve milletimiz yerel ve uluslararası bir ihanet çemberinin açıkça hedefi haline gelmiştir. Bu ihanet çemberinin tam olarak ortaya çıkarılması, bunlardan hesap sorulması elbette şarttır.Allah'a şükür, hiçbir gerçek Milliyetçi Hareket Partili kardeşim, hiçbir ülkücü kardeşim, bu ihanet çemberi içinde yer almamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi, meclis grubu, teşkilatları, tabanı, Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda tek yürektir, tek sestir ve yekparedir. Genel başkanımıza, partimize saldıranlar önce dönüp aynaya bakmalıdırlar. Çıkan sonuçları hazmedemeyenler aslında içlerindeki kini, kıskançlığı deşifre etmişler. Hiç kimse liderimizi, partimizi, teşkilatlarımızı kendi sığ hesaplarına malzeme yapmasın. Hiç kimse irade kapkaççılığına yeltenmesin."



MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, birilerinin PKK'yı muhatap aldığına ve silahlandırdığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Üstelik bunu, kendi kanunları çerçevesinde yasal zemine oturtmaya çalışıyorlar. Hain PKK'nın ortaklarını sınırlarımızda toplamasının anlamı açıkça Türk ve Türkiye düşmanlığıdır. Suriye'nin kuzeyinde, sınır hattımızda Türkiye aleyhine atılacak her ihanet, misli ile karşılık bulacaktır. Sözde Kürdistan için atılacak her adım misliyle karşılık bulmalıdır. Bu mesele, Türkiye'nin beka meselesidir. PYD tehdidini bize göstererek, Türkiye'ye bazı konular dayatılmak isteniyor. Tekrar çözüm süreci gündeme getirilmek isteniyor. Partimizin duruşu sayesinde çözüm süreci geri dönülmez bir biçimde bitmiştir."MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş da partilerinin, mi·lleti·n gönlünde yer bulan kökleşmi·ş bi·r si·yasi· hareket olduğunu söyledi.



Karataş, 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle Türkiye'nin parçalanmasının hedeflendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Hedeflenen vatanımızın parçalanma ri·ski· ve Türk mi·lleti·ni·n bağımsızlığını kaybetme tehli·kesi·; li·deri·mi·z Devlet Bahçeli·’ni·n si·yasi· tecrübesi·yle sahi·p olduğu devlet aklı, di·rayeti·, mi·lli· basi·ret ve mi·lli· di·renci· sayesi·nde önlenmi·şti·r. Ne var ki· 15 Temmuz alçak darbesi·ni·n perde arkasının destekleyi·ci·leri·, kalkışmanın hedefi·ne ulaşamamasının yegane müsebbi·bi· olarak gördükleri· li·deri·mi·ze karşı ki·n, öfke ve i·nti·kam hareketi· başlatmışlardır."



Son yıllarda hem MHP'ye hem de Bahçeli'ye karşı sistematik ve planlı oyunlar oynandığını savunan Karataş, "Bu kutlu davanın ateşi·ni· söndürmek i·steyenler, başbuğumuzun zamanında da bugünkü gi·bi· alçak ve ahlaksız oyunlara tevessül etti·ler. Bi·r taraftan 'Türk mi·lli·yetçi·si·yi·z, ülkücüyüz' dedi·ler, di·ğer taraftan Türk mi·lleti·ni·n ve davamızın aleyhi·nde olanlara hi·zmet yarışında sıraya gi·rdi·ler. İddi·aları i·ddi·a, yolları yol deği·ldi·r. Yarım asırlık hareketi·mi·zi·n i·ti·bar ve vakarını mahkeme salonlarında FETÖ'cülere peşkeş çekmek i·çi·n kuyruğa gi·rdi·ler." ifadelerini kullandı.Karataş, partisine hi·zmet etmek i·steyen ve ni·yetleri· hali·sane olan yol arkadaşlarıyla il başkanlığına yeniden aday olduğunu söyledi.MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in de konuşma yaptığı kongreye, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile çok sayıda partili katıldı.Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 607 delegeden 571'i oy kullandı. Mehmet Bülent Karataş, 571 delegeden 550'sinin oyunu alarak yeniden il başkanı oldu.