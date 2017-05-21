Edinilen bilgiye göre, Kayalık Mahallesi 2.Çevre Yolu üzerinde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği 27 F 4515 plakalı kapalı kasa minibüsü durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan minibüs ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucunda durdurulan minibüs içerisinde arama yapıldı. Aramalarda araç içerisinde ruhsatlı olduğu iddia edilen 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet balta ile 1 adet bıçak bulundu. Bulunan malzemeler muhafaza altına alınarak olay yeri polis ekipleri tarafından incelenirken, 1 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Soruşturma sürdürülüyor.
Polisin 'dur' ikazına uymayan araçtan silah, bıçak ve balta çıktı
21.05.2017 - 21:11 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 21:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da, polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan araç içerisinden 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet balta ile 1 adet bıçak ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayalık Mahallesi 2.Çevre Yolu üzerinde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği 27 F 4515 plakalı kapalı kasa minibüsü durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan minibüs ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucunda durdurulan minibüs içerisinde arama yapıldı. Aramalarda araç içerisinde ruhsatlı olduğu iddia edilen 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet balta ile 1 adet bıçak bulundu. Bulunan malzemeler muhafaza altına alınarak olay yeri polis ekipleri tarafından incelenirken, 1 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler : Adıyaman,
475559 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475559.aspx
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