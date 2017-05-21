Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kayalık Mahallesi 2.Çevre Yolu üzerinde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği 27 F 4515 plakalı kapalı kasa minibüsü durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan minibüs ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucunda durdurulan minibüs içerisinde arama yapıldı. Aramalarda araç içerisinde ruhsatlı olduğu iddia edilen 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet balta ile 1 adet bıçak bulundu. Bulunan malzemeler muhafaza altına alınarak olay yeri polis ekipleri tarafından incelenirken, 1 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Soruşturma sürdürülüyor.