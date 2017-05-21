Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde 1414 oyla yeniden Genel Başkan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan,Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarında "Yeni Türkiye"nin inşa döneminin başladığını söyledi.

Üç kez "yeni bir başlangıç" ifadesini kullanan Erdoğan, tweet serisinde şunları belirtti:

AK Parti, yolu da, kaderi de ülkemizle ve milletimizle bütünleşmiş bir partidir. Bundan yaklaşık 3 yıl önce, 27 Ağustos 2014 tarihinde, "HER BİTİŞ YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR" demiştik. Cumhurbaşkanlığına aday olurken, bunun bir Hatime değil Fatiha olduğunu, yeni bir başlangıç olduğunu ifade etmiştik.



"YENİ TÜRKİYE'Yİ İNŞA DÖNEMİNE GİRİYORUZ"

Bugün bir kez daha besmelemizi çekiyor, Fatiha'mızı okuyor, daha büyük hedefler için, daha çok çalışmak üzere, yeni bir başlangıç yapıyoruz. İşte şimdi, tam 998 gün sonra yine aynı salonda, "EVET... NEREDE KALMIŞTIK..." diyerek, yeniden bir aradayız. Şimdi, milletimizle birlikte Yeni Türkiye'yi inşa dönemine giriyoruz.



"KALKINMA ALANINDA DAHA BÜYÜK HAMLELER BAŞLATACAĞIZ"

Bir yandan demokratik kazanımlarımızı ileriye taşırken, diğer yandan kalkınma alanında daha büyük hamleler başlatacağız. AK Parti olarak, kurulduğumuz günden beri milletimizi hiç hayal kırıklığına uğratmadık. İnşallah bundan sonra da uğratmayacağız. Bize güvendiği, inandığı, en zor zamanımızda dahi yanımızda yer aldığı için milletimin her bir ferdine yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbime bizi bugünlere eriştirdiği, yeniden kucaklaşmamızı sağladığı için hamd ediyorum.