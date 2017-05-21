Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın, THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a bir tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.