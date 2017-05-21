Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın, THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a bir tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik
21.05.2017 - 23:24 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 23:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Basketbol Takımı’nı kutladı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,THY Avrupa Ligi Şampiyonu,Fenerbahçe,
475584 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475584.aspx
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